Reuters: Турция подтолкнула союзников по НАТО смягчить реакцию на задержание Протасевича

Турция повлияла на своих союзников по НАТО помягче отреагировать на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и последующее задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух дипломатов.

В среду, 26 мая, 30 стран-членов НАТО опубликовали совместное заявление с осуждением действий режима Александра Лукашенко, которое состояло из двух пунктов. Никаких карательных мер они не предусматривали, несмотря на позицию Польши и стран Балтии. Само заявление было менее резким, чем словам министров по отдельности.

Турция настаивала на том, чтобы любое упоминания о масштабных санкциях остались вне текста. Также была удалена фраза о возможной приостановке сотрудничества НАТО с Беларусью.

Мотивы Турции пока непонятны. Дипломаты подозревают, что Анкара пытается сохранить связи с союзником Лукашенко Москвой и коридор для авиакомпании Turkish Airlines, которая ежедневно летает в Минск. Также Турция за счет Беларуси может надеяться на поток российских туристов этим летом.

МИД Турции пока не прокомментировал эту информацию.