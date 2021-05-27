Порошенко не з’явився на допит в СБУ у справі Козака — Медведчука. Його викликали повторно

Народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ як свідок у кримінальній справі Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Оскільки він не зʼявився, на допит його викликали повторно — на 31 травня 2021 року.
Водночас сам Порошенко вранці 27 травня повідомив, що він поїхав «назустріч сонцю». Його соратник Юрій Бірюков уточнив, що той поїхав на передову віддавати батальйонний комплект камер спостереження.
- 11 травня СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписані підозри — вони стосуються трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- Медведчука відправили під домашній арешт, а Козака знайти не можуть. Після судового засідання Медведчук повідомив, що його соратник перебуває на лікуванні у Білорусі.