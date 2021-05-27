Порошенко не з’явився на допит в СБУ у справі Козака — Медведчука. Його викликали повторно

Народний депутат України Петро Порошенко не з’явився на допит в СБУ як свідок у кримінальній справі Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Оскільки він не зʼявився, на допит його викликали повторно — на 31 травня 2021 року.