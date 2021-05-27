Порошенко не явился на допрос в СБУ по делу Козака — Медведчука. Его вызвали повторно

Народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ в качестве свидетеля по уголовному делу Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Поскольку он не явился на допрос, его вызвали повторно — на 31 мая 2021 года.