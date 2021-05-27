Порошенко не явился на допрос в СБУ по делу Козака — Медведчука. Его вызвали повторно

Народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ в качестве свидетеля по уголовному делу Виктора Медведчука и Тараса Козака.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Поскольку он не явился на допрос, его вызвали повторно — на 31 мая 2021 года.
В то же время сам Порошенко утром 27 мая сообщил, что он поехал «навстречу солнцу». Его соратник Юрий Бирюков уточнил, что он поехал на передовую передавать батальонный комплект камер наблюдения.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения — они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- Медведчука отправили под домашний арест, а Козака найти не могут. После судебного заседания Медведчук сообщил, что его соратник находится на лечении в Беларуси.