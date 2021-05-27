Суд закрив адміністративне провадження щодо ексголови КС Тупицького

Голосіївський районний суд Києва 27 травня закрив провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності ексголови Конституційного суду Олександра Тупицького.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Протоколи стосуються двох епізодів: дій Тупицького в умовах конфлікту інтересів під час голосування за рішення щодо електронного декларування та недекларування ділянок в окупованому Криму.
Ці протоколи до суду скерувало у лютому Національне агентство з питань запобігання корупції.
Раніше журналісти проєкту «Схеми» зʼясували, що Тупицький ще до анексії півострова володів маєтком і землею під ним у Кореїзі, неподалік Ялти. Але у 2018 році він розширив свої володіння, оформивши ще одну ділянку (126 кв. м) біля будинку у свою власність. Ділянку він придбав у росіянина Володимира Рисятова, але не вказав у деклараціях, що став її власником.
- 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру.