Суд закрыл административное производство в отношении экс-главы КС Тупицкого

Голосеевский районный суд Киева 27 мая закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности экс-главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
Об этом сообщает Интерфакс.
Протоколы касаются двух эпизодов: действий Тупицкого в условиях конфликта интересов при голосовании за решение об электронном декларировании и недекларирования участков в оккупированном Крыму.
Эти протоколы в суд направило в феврале Национальное агентство по предотвращению коррупции.
Ранее журналисты проекта «Схеми» выяснили, что Тупицкий еще до аннексии полуострова владел домом и землей под ним в Кореизе, недалеко от Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок (126 кв. м) возле дома в свою собственность. Участок он приобрел у россиянина Владимира Рысятова, но не указал в декларациях, что стал его владельцем.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда.
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний. В конце концов 19 января ГБР сообщило ему о подозрении.