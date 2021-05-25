Бывший глава Конституционного суда Тупицкий предстанет перед судом за подкуп свидетеля

Он будет отвечать перед судом за:

Следователи Государственного бюро расследований передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Конституционного Суда Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В октябре 2018 года в одном из кафе города Киева Тупицкий подкупил свидетеля по уголовному производству. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать «нужные» показания в пользу бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Кроме того, бывший глава КС в 2018 и 2019 годах давал ложные показания по делу о незаконной приватизации бизнесменом Владиславом Дрегером Зуевского энергомеханического завода (город Зугрэс, оккупированная часть Донецкой области).