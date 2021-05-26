В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer, яку закупили напряму

В аеропорт «Київ» 26 травня прибув літак із першою партією вакцини від коронавірусу Pfizer, яку Україна замовила за прямим контрактом, а не отримала через програму COVAX. Про це повідомляє телеканал «Україна 24».
До кінця тижня в рамках цієї поставки отримають 167 тисяч доз — зараз отримали 117 тисяч доз, 27 травня (завтра) прибуде ще 50 тисяч. Вакцина призначається для освітян, для тих, хто не встиг вакцинуватись на попередніх етапах (медики) і силовиків.
Зазначимо, що Україна уклала контракти на 20 мільйонів доз препарату Pfizer. Їх мають доставити до кінця року.
- Перша партія вакцини Pfizer (117 тисяч доз) у рамках COVAX прибула в Україну 16 квітня. Нею щепили персонал і мешканців будинків для літніх людей, правоохоронців і прикордонників. В Україну вже доставили 1,215 мільйона доз вакцини компанії Sinovac, 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі та 367 тисяч через COVAX.
- До кінця травня очікується додатково 705 тисяч доз вакцин через COVAX. Наступна партія AstraZeneca прибуде 24—25 травня.