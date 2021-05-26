В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer, которую закупили напрямую

В аэропорт «Киев» 26 мая прибыл самолет с первой партией вакцины от коронавируса Pfizer, которую Украина заказала по прямому контракту, а не получила по программе COVAX.
К концу недели в рамках этой поставки получат 167 тысяч доз — сейчас получили 117 тысяч доз, 27 мая (завтра) прибудет еще 50 тысяч. Вакцина предназначена для педагогов, для тех, кто не успел вакцинироваться на предыдущих этапах (медики) и силовиков.
Отметим, что Украина подписала контракты на 20 миллионов доз препарата Pfizer. Их должны доставить до конца года.
- Первая партия вакцины Pfizer (117 тысяч доз) в рамках COVAX прибыла в Украину 16 апреля. Ею прививали персонал и жителей домов престарелых, правоохранителей и пограничников. В Украину уже доставили 1,215 миллиона доз вакцины компании Sinovac, 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки и 367 тысяч от COVAX.
- До конца мая ожидается дополнительно 705 тысяч доз вакцин от COVAX. Следующая партия AstraZeneca прибудет 24—25 мая.