Усі регіони України перейшли до «жовтої» карантинної зони

Усі регіони України станом на 25 травня перебувають у «жовтій» карантинній зоні. Донецька область «помаранчеву» зону покинула.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.
У «жовтій» зоні не можуть працювати хостели, заборонено проводити масові заходи всередині закладів харчування для 20 і більше осіб, а закладам харчування і розважальним не можна працювати з 24:00 до 07:00.
Нагадаємо, що Україна починає вакцинувати від коронавірусу мешканців окупованих територій Донбасу та Криму. Щеплення можна зробити в Донецькій, Луганській та Херсонській областях у пунктах, що розташовані на підконтрольній Україні території.
- Адаптивний карантин в Україні триває до 30 червня, але, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, ці обмеження планують продовжити до серпня.
- Європейський Союз з 1 липня запускає паспорти вакцинації. На цю ж дату запланований їх запуск і в Україні. Уряд запевняє, що вони будуть сумісні з європейськими — тобто українці зможуть подорожувати до країн ЄС.