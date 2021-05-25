Усі регіони України перейшли до «жовтої» карантинної зони

Усі регіони України станом на 25 травня перебувають у «жовтій» карантинній зоні. Донецька область «помаранчеву» зону покинула.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

У «жовтій» зоні не можуть працювати хостели, заборонено проводити масові заходи всередині закладів харчування для 20 і більше осіб, а закладам харчування і розважальним не можна працювати з 24:00 до 07:00.

Нагадаємо, що Україна починає вакцинувати від коронавірусу мешканців окупованих територій Донбасу та Криму. Щеплення можна зробити в Донецькій, Луганській та Херсонській областях у пунктах, що розташовані на підконтрольній Україні території.