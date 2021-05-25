Все регионы Украины перешли в «желтую» карантинную зону

Все регионы Украины по состоянию на 25 мая находятся в «желтой» карантинной зоне. Донецкая область «оранжевую» зону покинула.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В «желтой» зоне не могут работать хостелы, запрещено проводить массовые мероприятия внутри заведений для 20 и более человек, а кафе, ресторанам и развлекательным заведениям нельзя работать с 24:00 до 07:00.

Напомним, что Украина начинает вакцинировать от коронавируса жителей оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Прививку можно сделать в Донецкой, Луганской и Херсонской областях в пунктах, расположенных на подконтрольной Украине территории.