Європейські авіакомпанії відновлюють рейси до Ізраїлю. МАУ планує рейси з 24 травня

Авіакомпанії Lufthansa, SWISS і Austrian Airlines відновлюють польоти в Ізраїль з 23 травня на тлі припинення обстрілів між ізраїльською армією і ХАМАСом.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Ідеться насамперед про рейси в Тель-Авів.

Увечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в секторі Гази. Бойовики ХАМАСу теж погодилися на перемирʼя, але при цьому обидві сторони заявили про свою перемогу.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» розглядає відновлення рейсів до Тель-Авіва з 24 травня.

«МАУ спостерігає позитивну тенденцію в нормалізації ситуації. Тому після проведення внутрішньої оцінки ризиків, врахування чинних норм аеропорту імені Бен-Гуріона та повідомлень авіаційних служб України та Ізраїлю МАУ розглядає можливість відновити рейси з 24 травня», — йдеться в повідомленні.