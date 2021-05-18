Ліван випустив по Ізраїлю шість ракет, а у відповідь отримав обстріл

Увечері 17 травня о 23:15 з Лівану було випущено 6 ракет у бік північної частини Ізраїлю. У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відкрила вогонь з артилерії по місцях запуску ракет і підняла авіацію.

У ЦАХАЛ заявили, що ракети впали на території Лівану, але в прикордонному кібуці Місгав Ам спрацювали сирени. Влада відкрила бомбосховища в радіусі 4 кілометрів від кордону з Ліваном.

Момент запуску ракет у бік Ізраїлю зафіксував і ліванський телеканал.

Як повідомляє Al Jazeera, ізраїльська армія в ніч на 18 травня випустила не менше 20 ракет по ліванському селищу Кфар-Шуба на півдні країни. Крім цього, ізраїльські винищувачі і безпілотники вторглися в повітряний простір Лівану і облетіли південні райони на малій висоті.

ЦАХАЛ використовував освітлювальні ракети, щоб запобігти спробам проникнення на північ Галілеї. Ситуація на кордоні стабілізувалася після прохання командування Тимчасових сил ООН в Лівані припинити вогонь.

Патрулювання ізраїльсько-ліванського кордону посилено.