Ливан выпустил по Израилю шесть ракет, а в ответ получил обстрел

Вечером 17 мая в 23:15 из Ливана было выпущено 6 ракет в сторону северной части Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь из артиллерии по местам запуска ракет и подняла авиацию.

В ЦАХАЛ заявили, что ракеты упали на территории Ливана, но в приграничном кибуце Мисгав Ам сработали сирены. Власти открыли бомбоубежища в радиусе 4 километров от границы с Ливаном.

Момент запуска ракет в сторону Израиля зафиксировал и ливанский телеканал.

Как сообщает Al Jazeera, израильская армия в ночь на 18 мая выпустила не менее 20 ракет по ливанскому селению Кфар-Шуба на юге страны. Кроме этого, израильские истребители и беспилотники вторглись в воздушное пространство Ливана и облетели южные районы на пониженной высоте.

ЦАХАЛ использовал осветительные ракеты, чтобы предотвратить попытки проникновения на север Галилеи. Ситуация на границе стабилизировалась после призыва командования Временных сил ООН в Ливане прекратить огонь.

Патрулирование израильско-ливанской границы усилено.