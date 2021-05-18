Ливан выпустил по Израилю шесть ракет, а в ответ получил обстрел

Вечером 17 мая в 23:15 из Ливана было выпущено 6 ракет в сторону северной части Израиля. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь из артиллерии по местам запуска ракет и подняла авиацию.
В ЦАХАЛ заявили, что ракеты упали на территории Ливана, но в приграничном кибуце Мисгав Ам сработали сирены. Власти открыли бомбоубежища в радиусе 4 километров от границы с Ливаном.
Момент запуска ракет в сторону Израиля зафиксировал и ливанский телеканал.
Как сообщает Al Jazeera, израильская армия в ночь на 18 мая выпустила не менее 20 ракет по ливанскому селению Кфар-Шуба на юге страны. Кроме этого, израильские истребители и беспилотники вторглись в воздушное пространство Ливана и облетели южные районы на пониженной высоте.
ЦАХАЛ использовал осветительные ракеты, чтобы предотвратить попытки проникновения на север Галилеи. Ситуация на границе стабилизировалась после призыва командования Временных сил ООН в Ливане прекратить огонь.
Патрулирование израильско-ливанской границы усилено.
- Атака из Ливана произошла на фоне боевых действий между сектором Газа и Израилем, которые начались 10 мая. Движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» обстреливают ракетами юг и центр страны, а ЦАХАЛ в ответ уничтожает в секторе инфраструктуру и тоннели боевиков. Израильтяне также убили минимум 15 командиров противника.
- Организация исламского сотрудничества потребовала остановить обстрелы сектора Газа. Руководство Израиля говорит, что операция «Страж стены» будет продолжена до достижения всех планов.