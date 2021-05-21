Европейские авиакомпании возобновляют рейсы в Израиль. МАУ планирует рейсы с 24 мая

Авиакомпании Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines возобновляют полеты в Израиль с 23 мая на фоне прекращения обстрелов между израильской армией и ХАМАСом.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Речь в первую очередь о рейсах в Тель-Авив.

Вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в секторе Газа. Боевики ХАМАСа тоже согласились на перемирие, но при этом обе стороны заявили о своей победе.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» рассматривает возобновление рейсов в Тель-Авив с 24 мая.

«МАУ наблюдает положительную тенденцию в нормализации ситуации. Поэтому после проведения внутренней оценки рисков, учета действующих норм в аэропорту имени Бен-Гуриона и сообщений авиационных служб Украины и Израиля МАУ рассматривает возможность возобновить рейсы с 24 мая», — сказано в сообщении.