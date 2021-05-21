Европейские авиакомпании возобновляют рейсы в Израиль. МАУ планирует рейсы с 24 мая

Авиакомпании Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines возобновляют полеты в Израиль с 23 мая на фоне прекращения обстрелов между израильской армией и ХАМАСом.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Речь в первую очередь о рейсах в Тель-Авив.
Вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в секторе Газа. Боевики ХАМАСа тоже согласились на перемирие, но при этом обе стороны заявили о своей победе.
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» рассматривает возобновление рейсов в Тель-Авив с 24 мая.
«МАУ наблюдает положительную тенденцию в нормализации ситуации. Поэтому после проведения внутренней оценки рисков, учета действующих норм в аэропорту имени Бен-Гуриона и сообщений авиационных служб Украины и Израиля МАУ рассматривает возможность возобновить рейсы с 24 мая», — сказано в сообщении.
- Все иностранные авиакомпании приостановили полеты в Израиль 16 мая.
- Массированные обстрелы между ХАМАСом, «Исламским джихадом» и Израилем начались 10 мая. Армия обороны Израиля начала операцию «Страж стены» с применением наземных сил. До 20 ракет по Израилю выпустили с территории Ливана. В ответ ЦАХАЛ обстрелял места их запуска.