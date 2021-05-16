Все иностранные авиакомпании приостановили полеты в Израиль

Все иностранные авиакомпании временно приостановили полеты в Израиль из-за ракетных обстрелов со стороны сектора Газа.

Об этом пишет The Times of Israel.

Последними о приостановлении полетов объявили Fly Dubai и Etihad Air. Они присоединились к ряду других авиакомпаний, которые уже сообщили о прекращении рейсов.

На онлайн-табло в международном аэропорту Бен-Гурион указаны запланированные рейсы иностранных авиакомпаний аж на 19 мая. Сейчас полеты в Израиль выполняют только местные авиакомпании.

Среди украинских перевозчиков в Израиль рейсы выполняет авиакомпания МАУ. На ее онлайн-табло вчерашние и сегодняшние рейсы в Тель-Авив отменены. Завтрашние рейсы пока планируются по графику.