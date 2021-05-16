Все иностранные авиакомпании приостановили полеты в Израиль

Все иностранные авиакомпании временно приостановили полеты в Израиль из-за ракетных обстрелов со стороны сектора Газа.
Об этом пишет The Times of Israel.
Последними о приостановлении полетов объявили Fly Dubai и Etihad Air. Они присоединились к ряду других авиакомпаний, которые уже сообщили о прекращении рейсов.
На онлайн-табло в международном аэропорту Бен-Гурион указаны запланированные рейсы иностранных авиакомпаний аж на 19 мая. Сейчас полеты в Израиль выполняют только местные авиакомпании.
Среди украинских перевозчиков в Израиль рейсы выполняет авиакомпания МАУ. На ее онлайн-табло вчерашние и сегодняшние рейсы в Тель-Авив отменены. Завтрашние рейсы пока планируются по графику.
- 10 мая на фоне столкновений в Иерусалиме движение ХАМАС и боевики «Исламского джихада» начали массированный ракетный обстрел юга и центра Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала точечное уничтожение инфраструктуры боевиков, в том числе туннелей сети «Метро», и объявила о начале операции «Страж стены». 13 мая началась наземная фаза операции, а 14 мая ХАМАС заявил о готовности к перемирию с Израилем.
- По данным Сил обороны Израиля, с начала боевых действий погибли 10 израильтян, в том числе маленький ребенок, сотни людей получили ранения. По данным Министерства здравоохранения ХАМАСа, в Газе число жертв боевых действий превысило 100 убитых и 950 раненых.