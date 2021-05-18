ДБР завершило розслідування справи звільненого голови Конституційного суду Тупицького

За даними слідства, у жовтні 2018 року Тупицький із корисливих мотивів і в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку, підкупив свідка, щоби той відмовився свідчити або дав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні щодо заволодіння активами заводу.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького, підозрюваного в заволодінні активами «Зуївського енергомеханічного заводу» , що на Донеччині.

До того ж упродовж 2018—2019 років Тупицький тричі надавав слідчому Генеральної прокуратури в цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання.

Наразі матеріали провадження відкрили, щоб з ними могли ознайомитися адвокати Тупицького. Після цього обвинувальний акт скерують до суду.

Зазначимо, справу розслідують за ч. 2 ст. 384 (Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу) та ст. 386 (Підкуп свідка з метою відмови від надання свідчень) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями — від двох до пʼяти років позбавлення волі.