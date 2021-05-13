Тупицький підтвердив обшуки у себе вдома. Просить передати справу з ДБР до Нацполіції

Звільнений з посади голови Конституційного суду Олександр Тупицький підтвердив, що Держбюро розслідувань проводило сьогодні, 13 травня, обшуки в його помешканні. Сам обшук він вважає «безпідставним».
Про це Тупицький заявив у коментарі LIGA.net.
За його словами, обшук проходив за місцем проживання, в автомобілі дружини та на дачі у тещі. Тупицький стверджує, що слідчі під час обшуків не знайшли нічого, що їх цікавило.
«Обшуки проводилися не з метою розслідування, а з іншою метою. Тому в результаті нічого, що цікавило слідчих, знайдено не було. […] Вони два тижні ходили до Печерського суду за дозволом і судді їм відмовляли у проведенні обшуків. І вони зламали одну суддю, яка, мабуть, не розібралася. Оскільки в постанові все написано шкереберть», — сказав Тупицький.
На його думку, у таких обшуках немає сенсу, тому що слідство у справі триває вісім років, а два роки тому його тричі допитував слідчий.
«Справу сфальсифікували. Я прошу змінити підслідність і передати справу з ДБР до Нацполіції», — заявив Тупицький.
- 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Представники фракцій «Євросолідарність» і «Батьківщина» оскаржили в КСУ указ Зеленського. У «ЄС» вважають, що Зеленський «грубо порушив норми закону».
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та дачі завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру, але тепер суддя не приходить до суду. 15 квітня адвокати Тупицького повідомили, що їхній підзахисний госпіталізований до Інституту Амосова.
- Тупицький досі не може зʼявитися в зал засідань. Його чекають 19 травня.