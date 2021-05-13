Тупицкий подтвердил обыски у себя дома. Просит передать дело из ГБР в Нацполицию

Уволенный с должности председателя Конституционного суда Александр Тупицкий подтвердил, что Госбюро расследований проводило сегодня, 13 мая, обыски в его доме. Сам обыск он считает «безосновательным».
Об этом Тупицкий заявил в комментарии LIGA.net.
По его словам, обыск проходил по месту жительства, в автомобиле жены и на даче у тещи. Тупицкий утверждает, что следователи во время обысков не нашли ничего, что их интересовало.
«Обыски проводились не с целью расследования, а с другой целью. Поэтому в результате ничего, что интересовало следователей, найдено не было. [...] Они две недели ходили в Печерский суд за разрешением и судьи им отказывали в проведении обысков. И они сломали одну судью, которая, видимо, не разобралась. Поскольку в постановлении все написано кувырком», — сказал Тупицкий.
По его мнению, в таких обысках нет смысла, так как следствие по делу продолжается восемь лет, а два года назад его трижды допрашивал следователь.
«Дело сфальсифицировали. Я прошу изменить подследственность и передать дело из ГБР в Нацполицию», — заявил Тупицкий.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Представители фракций «Евросолидарность» и «Батьківщина» обжаловали в КСУ указ Зеленского. В «ЕС» считают, что Зеленский «грубо нарушил нормы закона».
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. В итоге 19 января ГБР сообщило ему о подозрении, но теперь судья не приходит в суд. 15 апреля адвокаты Тупицкого сообщили, что их подзащитный госпитализирован в Институт Амосова.
- Тупицкий до сих пор не может явиться в зал заседаний. Его ждут 19 мая.