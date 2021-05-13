Тупицкий подтвердил обыски у себя дома. Просит передать дело из ГБР в Нацполицию

Уволенный с должности председателя Конституционного суда Александр Тупицкий подтвердил, что Госбюро расследований проводило сегодня, 13 мая, обыски в его доме. Сам обыск он считает «безосновательным».

Об этом Тупицкий заявил в комментарии LIGA.net.

По его словам, обыск проходил по месту жительства, в автомобиле жены и на даче у тещи. Тупицкий утверждает, что следователи во время обысков не нашли ничего, что их интересовало.

«Обыски проводились не с целью расследования, а с другой целью. Поэтому в результате ничего, что интересовало следователей, найдено не было. [...] Они две недели ходили в Печерский суд за разрешением и судьи им отказывали в проведении обысков. И они сломали одну судью, которая, видимо, не разобралась. Поскольку в постановлении все написано кувырком», — сказал Тупицкий.

По его мнению, в таких обысках нет смысла, так как следствие по делу продолжается восемь лет, а два года назад его трижды допрашивал следователь.

«Дело сфальсифицировали. Я прошу изменить подследственность и передать дело из ГБР в Нацполицию», — заявил Тупицкий.