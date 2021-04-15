Адвокат Тупицкого сообщил о госпитализации отстраненного главы КСУ: Находится на стационарном лечении в институте Амосова

Об этом заявил его адвокат Константин Дорошенко 15 апреля в Печерском райсуде Киева, где судье должны были избрать меру пресечения, пишет Укринформ .

«Александр Николаевич госпитализирован в институт Амосова, где находится на стационарном лечении», — сказал адвокат и попросил перенести избрание меры пресечения на другой день.

В то же время Дорошенко отказался назвать основание для госпитализации.

Следственный судья Сергей Вовк постановил перенести судебное заседание на 29 апреля.