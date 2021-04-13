Тупицкий просит Окружной админсуд пустить его в здание Конституционного суда

«Истцы обратились в ОАСК с исковыми заявлениями, в которых просят суд признать противоправными действия военнослужащих Управления государственной охраны Украины по недопуску Александра Тупицкого и Александра Касминина в помещение Конституционного Суда Украины и просят обязать УГО не препятствовать в их допуске в помещение КСУ», — говорится в сообщении.

Вместе с Тупицким иск подал и Александр Касминин, которого президент Владимир Зеленский уволил с должности судьи Конституционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба суда .

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий просит Окружной административный суд Киева обязать Управление государственной охраны пустить его на рабочее место.

Вместе с этими исками были поданы заявления об обеспечении иска путем запрета ответчику — Управлению государственной охраны не пускать Тупицкого и Касминина в помещение Конституционного суда.

Сейчас суд решает, есть ли правовые основания для мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.