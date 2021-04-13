Тупицкий просит Окружной админсуд пустить его в здание Конституционного суда

Отстраненный глава Конституционного суда Александр Тупицкий просит Окружной административный суд Киева обязать Управление государственной охраны пустить его на рабочее место.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Вместе с Тупицким иск подал и Александр Касминин, которого президент Владимир Зеленский уволил с должности судьи Конституционного суда.
«Истцы обратились в ОАСК с исковыми заявлениями, в которых просят суд признать противоправными действия военнослужащих Управления государственной охраны Украины по недопуску Александра Тупицкого и Александра Касминина в помещение Конституционного Суда Украины и просят обязать УГО не препятствовать в их допуске в помещение КСУ», — говорится в сообщении.
Вместе с этими исками были поданы заявления об обеспечении иска путем запрета ответчику — Управлению государственной охраны не пускать Тупицкого и Касминина в помещение Конституционного суда.
Сейчас суд решает, есть ли правовые основания для мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц.
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. 19 января ГБР сообщило ему о подозрении, но теперь судья не приходит в суд.
- Тупицкий пытается оспорить через суд указ президента о его увольнении.
- 27 марта Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Представители фракций «Евросолидарность» и «Батьківщина» обжаловали в КСУ указ Зеленского. В «ЕС» считают, что Зеленский «грубо нарушил нормы закона».