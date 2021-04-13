Верховный суд больше чем на месяц отложил слушание дела об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ

Кассационный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) отложил до 20 мая рассмотрение иска об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского, которым Александр Тупицкий был отстранен от должности судьи Конституционного суда (КСУ).
Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в суде.
«Заседание отложено до 12 часов 20 мая», — заявили в учреждении.
Также в Верховном суде отметили, что во время заседания 13 апреля суд привлек Офис генпрокурора в качестве третьего лица на стороне ответчика.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц.
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. 19 января ГБР сообщило ему о подозрении, но теперь судья не приходит в суд.
- Тупицкий пытается оспорить через суд указ президента о его увольнении.
- 27 марта Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Представители фракций «Евросолидарность» и «Батьківщина» обжаловали в КСУ указ Зеленского. В «ЕС» считают, что Зеленский «грубо нарушил нормы закона».