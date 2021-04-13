Новости

Верховный суд больше чем на месяц отложил слушание дела об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:
Верховный суд больше чем на месяц отложил слушание дела об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ

Пресс-служба Конституционного суда

Кассационный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) отложил до 20 мая рассмотрение иска об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского, которым Александр Тупицкий был отстранен от должности судьи Конституционного суда (КСУ).

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в суде.

«Заседание отложено до 12 часов 20 мая», — заявили в учреждении.

Также в Верховном суде отметили, что во время заседания 13 апреля суд привлек Офис генпрокурора в качестве третьего лица на стороне ответчика.