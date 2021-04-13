Верховный суд больше чем на месяц отложил слушание дела об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ

Кассационный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) отложил до 20 мая рассмотрение иска об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского, которым Александр Тупицкий был отстранен от должности судьи Конституционного суда (КСУ).

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили в суде.