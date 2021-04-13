Верховний суд на понад місяць відклав слухання справи про відсторонення Тупицького з посади глави КСУ

Касаційний суд у складі Верховного суду (КАС ВС) відклав до 20 травня розгляд позову про оскарження указу президента України Володимира Зеленського, яким Олександр Тупицький був відсторонений з посади судді Конституційного суду (КСУ).

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили в суді.