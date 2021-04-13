Тупицький просить Окружний адмінсуд пустити його до будівлі Конституційного суду

«Позивачі звернулись до ОАСК з позовними заявами, у яких просять суд визнати протиправними дії військовослужбовців Управління державної охорони України щодо недопуску Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до приміщення Конституційного Суду України та просять зобовʼязати УДО не чинити перешкоди в їх допуску до приміщення КСУ», — йдеться у повідомленні.

Разом з Тупицьким позов подав і Олександр Касмінін, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади судді Конституційного суду.

Про це повідомляє пресслужба суду .

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький просить Окружний адміністративний суд Києва зобовʼязати Управління державної охорони пустити його на робоче місце.

Разом із цими позовами були подані заяви про забезпечення позову шляхом заборони відповідачу — Управлінню державної охорони не пускати Тупицького та Касмініна до приміщення Конституційного суду.

Наразі суд вирішує, чи є правові підстави для заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.