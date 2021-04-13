Тупицький просить Окружний адмінсуд пустити його до будівлі Конституційного суду

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький просить Окружний адміністративний суд Києва зобовʼязати Управління державної охорони пустити його на робоче місце.
Про це повідомляє пресслужба суду.
Разом з Тупицьким позов подав і Олександр Касмінін, якого президент Володимир Зеленський звільнив з посади судді Конституційного суду.
«Позивачі звернулись до ОАСК з позовними заявами, у яких просять суд визнати протиправними дії військовослужбовців Управління державної охорони України щодо недопуску Олександра Тупицького та Олександра Касмініна до приміщення Конституційного Суду України та просять зобовʼязати УДО не чинити перешкоди в їх допуску до приміщення КСУ», — йдеться у повідомленні.
Разом із цими позовами були подані заяви про забезпечення позову шляхом заборони відповідачу — Управлінню державної охорони не пускати Тупицького та Касмініна до приміщення Конституційного суду.
Наразі суд вирішує, чи є правові підстави для заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.
- 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць.
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та дачі завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру, але тепер суддя не приходить до суду.
- Тупицький намагається оскаржити через суд указ президента про його звільнення.
- 27 березня Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Представники фракцій «Євросолідарність» і «Батьківщина» оскаржили в КСУ указ Зеленського. У «ЄС» вважають, що Зеленський «грубо порушив норми закону».