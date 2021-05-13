СМИ: К уволенному главе Конституционного суда Тупицкому пришли с обысками

По месту жительства уволенного главы Конституционного суда Александра Тупицкого, который не приходит на заседание суда по избранию ему меры пресечения, проходят обыски.

Об этом сообщают «РБК-Украина», ZN.UA и «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Обыски с 6:00 проводят следователи Государственного бюро расследований. На месте присутствуют сам Тупицкий, его жена, дети и адвокат.

«Обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц», — говорится в соответствующем постановлении Печерского суда.

В постановлении не приводится содержание доказательств из-за тайны досудебного расследования. Печерский суд принял решение про обыски на закрытом заседании.