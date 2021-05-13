СМИ: К уволенному главе Конституционного суда Тупицкому пришли с обысками

По месту жительства уволенного главы Конституционного суда Александра Тупицкого, который не приходит на заседание суда по избранию ему меры пресечения, проходят обыски.
Об этом сообщают «РБК-Украина», ZN.UA и «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Обыски с 6:00 проводят следователи Государственного бюро расследований. На месте присутствуют сам Тупицкий, его жена, дети и адвокат.
«Обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления, отыскания орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц», — говорится в соответствующем постановлении Печерского суда.
В постановлении не приводится содержание доказательств из-за тайны досудебного расследования. Печерский суд принял решение про обыски на закрытом заседании.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Представители фракций «Евросолідарність» и «Батьківщина» обжаловали в КСУ указ Зеленского. В «ЕС» считают, что Зеленский «грубо нарушил нормы закона».
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний. В конце концов 19 января ГБР сообщило ему о подозрении, но теперь судья не приходит в суд. 15 апреля адвокаты Тупицкого сообщили, что их подзащитный госпитализирован в Институт Амосова.
- Тупицкий до сих пор не может явиться в зал заседаний. Его ждут 19 мая.