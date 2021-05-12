Тупицкий снова не пришел на заседание суда, прокуратура просит о принудительном приводе

Уволенный глава Конституционного суда Александр Тупицкий снова не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения.
Об этом пишет Интерфакс.
Его адвокаты сообщили, что Тупицкий до сих пор находится на лечении и не может явиться в зал заседаний. Поэтому они просили перенести заседание.
Также защита пожаловалась, что суд еще не рассмотрел жалобы Тупицкого на сообщение ему о подозрении.
В то же время прокуроры раз подчеркнули, что защита Тупицкого не предоставляет никаких документов, подтверждающих невозможность судьи явиться в суд. В связи с этим они просят суд разрешить им принудительный привод.
Печерский райсуд удовлетворил ходатайство защиты Тупицкого и снова перенес заседание. Оно состоится 19 мая.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Представители фракций «Евросолідарність» и «Батьківщина» обжаловали в КСУ указ Зеленского. В «ЕС» считают, что Зеленский «грубо нарушил нормы закона».
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний. В конце концов 19 января ГБР сообщило ему о подозрении, но теперь судья не приходит в суд. 15 апреля адвокаты Тупицкого сообщили, что их подзащитный госпитализирован в Институт Амосова.