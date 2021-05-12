Тупицкий снова не пришел на заседание суда, прокуратура просит о принудительном приводе

Уволенный глава Конституционного суда Александр Тупицкий снова не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

Об этом пишет Интерфакс.

Его адвокаты сообщили, что Тупицкий до сих пор находится на лечении и не может явиться в зал заседаний. Поэтому они просили перенести заседание.

Также защита пожаловалась, что суд еще не рассмотрел жалобы Тупицкого на сообщение ему о подозрении.

В то же время прокуроры раз подчеркнули, что защита Тупицкого не предоставляет никаких документов, подтверждающих невозможность судьи явиться в суд. В связи с этим они просят суд разрешить им принудительный привод.