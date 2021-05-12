Тупицький знову не прийшов на засідання суду, прокуратура просить про примусовий привід

Звільнений очільник Конституційного суду Олександр Тупицький знову не прийшов на засідання суду з обрання йому запобіжного заходу.
Про це пише Інтерфакс.
Його адвокати повідомили, що Тупицький досі перебуває на лікуванні і не може з’явитися до зали засідань. Тому вони просили перенести засідання.
Також захист поскаржився, що суд досі не розглянув скарги Тупицького на повідомлення йому про підозру.
Водночас прокурори вкотре підкреслили, що захист Тупицького не надає жодних документів, які підтверджували б неможливість судді з’явитися до суду. У зв’язку з цим вони просять суд дозволити їм примусовий привід.
Печерський райсуд задовольнив клопотання захисту Тупицького і знову переніс засідання. Воно відбудеться 19 травня.
- 29 грудня Зеленський своїм указом відсторонив голову КСУ Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Представники фракцій «Євросолідарність» і «Батьківщина» оскаржили в КСУ указ Зеленського. У «ЄС» вважають, що Зеленський «грубо порушив норми закону».
- Тупицькому намагалися повідомити про підозру 24 грудня. Його підозрюють у підкупі свідка та наданні завідомо неправдивих свідчень. Зрештою 19 січня ДБР повідомило йому про підозру, але тепер суддя не приходить до суду. 15 квітня адвокати Тупицького повідомили, що їхній підзахисний госпіталізований до Інституту Амосова.