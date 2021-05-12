Тупицький знову не прийшов на засідання суду, прокуратура просить про примусовий привід

Звільнений очільник Конституційного суду Олександр Тупицький знову не прийшов на засідання суду з обрання йому запобіжного заходу.

Про це пише Інтерфакс.

Його адвокати повідомили, що Тупицький досі перебуває на лікуванні і не може з’явитися до зали засідань. Тому вони просили перенести засідання.

Також захист поскаржився, що суд досі не розглянув скарги Тупицького на повідомлення йому про підозру.

Водночас прокурори вкотре підкреслили, що захист Тупицького не надає жодних документів, які підтверджували б неможливість судді з’явитися до суду. У зв’язку з цим вони просять суд дозволити їм примусовий привід.