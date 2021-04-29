Суддя Тупицький знову не з’явився на засідання суду. Захист каже, що він хворіє

Звільнений голова Конституційного суду Олександр Тупицький знову не прийшов на засідання суду для обрання йому запобіжного заходу.

Про це пише Інтерфакс.

Адвокати судді заявили, що Тупицький перебуває на амбулаторному лікуванні та не може прибути до суду. Водночас сторона обвинувачення просила надати дозвіл на примусовий привід.