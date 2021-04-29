Судья Тупицкий снова не явился на заседание суда. Защита говорит, что он болеет

Уволенный глава Конституционного суда Александр Тупицкий снова не пришел на заседание суда для избрания ему меры пресечения.

Об этом пишет Интерфакс.

Адвокаты судьи заявили, что Тупицкий находится на амбулаторном лечении и не может прибыть в суд. В то же время сторона обвинения просила разрешить принудительный привод.