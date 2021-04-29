Судья Тупицкий снова не явился на заседание суда. Защита говорит, что он болеет

Уволенный глава Конституционного суда Александр Тупицкий снова не пришел на заседание суда для избрания ему меры пресечения.
Об этом пишет Интерфакс.
Адвокаты судьи заявили, что Тупицкий находится на амбулаторном лечении и не может прибыть в суд. В то же время сторона обвинения просила разрешить принудительный привод.
Суд удовлетворил ходатайство защиты и отложил избрание меры пресечения Тупицкому до 12 мая.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. 27 марта 2021 года Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Представители фракций «Евросолидарность» и «Батьківщина» обжаловали в КСУ указ Зеленского. В «ЕС» считают, что Зеленский «грубо нарушил нормы закона».
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. В итоге 19 января ГБР сообщило ему о подозрении, но теперь судья не является в суд. 15 апреля адвокаты Тупицкого сообщили, что их подзащитный госпитализирован в Институт Амосова.