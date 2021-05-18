ГБР завершило расследование дела уволенного главы Конституционного суда Тупицкого

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего главы Конституционного суда Александра Тупицкого, подозреваемого в завладении активами «Зуевского энергомеханического завода» в Донецкой области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
По данным следствия, в октябре 2018 года Тупицкий в корыстных целях и в интересах бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске, подкупил свидетеля, чтобы тот отказался от дачи показаний или дал заведомо ложные показания в уголовном производстве по завладению активами завода.
К тому же на протяжении 2018—2019 годов Тупицкий трижды давал следователю Генеральной прокуратуры в этом же производстве заведомо ложные показания.
Сейчас материалы производства открыли, чтобы с ними могли ознакомиться адвокаты Тупицкого. После этого обвинительный акт направят в суд.
Отметим, дело расследуется по ч. 2 ст. 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст. 386 (Подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям — от двух до пяти лет лишения свободы.
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца, а 28 февраля — еще на месяц. 27 марта Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Представители фракций «Евросолидарность» и «Батьківщина» обжаловали в КСУ указ Зеленского. В «ЕС» считают, что Зеленский «грубо нарушил нормы закона».
- Тупицкому пытались сообщить о подозрении 24 декабря. Его подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. В итоге 19 января ГБР сообщило ему о подозрении, но теперь судья не приходит в суд. 15 апреля адвокаты Тупицкого сообщили, что их подзащитный госпитализирован в Институт Амосова.
- Тупицкий до сих пор не может явиться в зал заседаний. Его ждут 19 мая.
- 13 мая в доме Тупицкого провели обыски.