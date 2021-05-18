«Міноборони займається показухою». Журналіст Бутусов склав повноваження радника міністра оборони Тарана

Журналіст, головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов повідомив, що вирішив скласти повноваження радника міністра оборони Андрія Тарана.

Про це він написав у Facebook.

Рішення обґрунтовано шістьма причинами. За його словами, загроза російського вторгнення розкрила провали Міноборони в організації оборони, яке «займається показухою замість аналізу». Таран, як стверджує Бутусов, не реагує навіть на ті проблеми, про які публічно заявляє комітет Верховної Ради (харчування, будівництво арсеналів, проблема з боєприпасами, Держоборонзамовлення).

«У державі відсутня централізована оборонна політика, тому навіть ті проблеми, які Міністерство оборони намагається обʼєктивно вирішити [...] блокуються через відсутність координації на вищому рівні. У розпал війни провалено Держоборонзамовлення 2020 року, і зараз також зривається Держоборонзамовлення 2021 року, остаточний річний план в кінці травня не переданий виконавцям», — написав Бутусов.

Він зазначає, що військово-політичне керівництво держави взагалі не планує якісних реформ в армії і будь-які структурні зміни при збереженні поточного стану справ неможливі.

Крім цього, Бутусов поскаржився на «гальмування» справи щодо провалу спецоперації із захоплення російських найманців з «ПВК Вагнера».

«У 2020 році відбулося 7 провалів спецоперацій ГУР МО, у результаті значна кількість людей захоплена противником, є, на жаль, і втрати, загиблі через когось люди, розкриті ключові напрямки роботи проти РФ. Однак Міноборони ігнорує довгу низку цих провалів, хоча причина очевидна — зрада», — додав Бутусов.