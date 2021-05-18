«Минобороны занимается показухой». Журналист Бутусов сложил полномочия советника министра обороны Тарана

Журналист, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил, что решил сложить полномочия советника министра обороны Андрея Тарана.
Об этом он написал в Facebook.
Решение обосновано шестью причинами. По его словам, угроза российского вторжения вскрыла провалы Минобороны в организации обороны, которое «занимается показухой вместо анализа». Таран, как утверждает Бутусов, не реагирует даже на те проблемы, о которых публично заявляет комитет Верховной Рады (питание, постройка арсеналов, проблема с боеприпасами, Гособоронзаказ).
«В государстве отсутствует централизованная оборонная политика, поэтому даже те проблемы, которые Министерство обороны пытается объективно решить, [...] блокируются из-за отсутствия координации на высшем уровне. В разгар войны провален Гособоронзаказ 2020 года, и сейчас также срывается Гособоронзаказ 2021 года, окончательный годовой план в конце мая не передан исполнителям», — написал Бутусов.
Он отмечает, что военно-политическое руководство государства вообще не планирует качественных реформ в армии и какие-либо структурные изменения при сохранении текущего положения дел невозможны.
Кроме этого, Бутусов пожаловался на «торможение» дела о провале спецоперации по захвату российских наемников из «ЧВК Вагнера».
«В 2020 году произошло 7 провалов спецопераций ГУР МО, в результате значительное количество людей захвачено противником, есть, к сожалению, и потери, погибшие из-за кого-то люди, раскрыты ключевые направления работы против РФ. Однако Минобороны игнорирует длинную череду этих провалов, хотя причина очевидна — предательство», — добавил Бутусов.
- 8 декабря Министерство обороны Украины предложило должность журналисту Юрию Бутусову, который неоднократно критиковал ведомство.
- Бутусов сообщил, что принял предложение работы в Минобороны, и обнародовал свою программу действий. Но уже на следующий день рассказал, что после его согласия ведомство перестало выходить на связь.
- В Минобороны на это впоследствии отреагировали и пригласили журналиста на собеседование на 10 декабря. Там также добавили, что ознакомились с программой Бутусова и обнаружили, что он не понимает границ обязанностей должностей, на которые претендует, а амбиции журналиста «превышают его уровень необходимых компетенций».
- На следующий день журналист Юрий Бутусов обвинил Министерство обороны во лжи о проведении собеседования и причинах отказа в предоставлении должности, а также сообщил, что будет подавать в суд, где будет требовать официальных извинений.
- 20 декабря Бутусов согласился на два месяца стать советником.