Чеські ЗМІ: За день до вибухів у Врбетіце орендатор складів був біля готелю, де зупинялися російські агенти ГРУ

Керівник компанії Imex Group, яка орендувала склади для боєприпасів у чеському Врбетіце, де стався вибух у 2014 році, — Петро Бернатик був у районі готелю, в якому зупинялися ймовірні співробітники Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії, а відразу після цього вирушив на сам склад.
Про це йдеться у розслідуванні «Чеського радіо» і видання Respekt.
Журналісти посилаються на дані телефону Бернатика, а також інформацію джерел, знайомих із ходом розслідування. За даними журналістів, ця інформація також обговорювалася на закритому засіданні парламентського комітету з питань безпеки.
У розслідуванні йдеться, що 15 жовтня 2014 року — за день до вибуху у Врбетіце — Бернатик виїхав зі своєї квартири в Остраві на службовій машині і вирушив у район, де розташований готель Corrado.
Саме у цьому готелі, за даними журналістів, у той час зупинялися російські агенти ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга (псевдоніми — Олександр Петров і Руслан Боширов), яких підозрюють у причетності до вибухів.
За даними джерел видання, які знайомі з розслідуванням, Бернатик «провів там близько 40 хвилин». Водночас точної інформації, чому він там перебував, немає.
Після цього Бернатик без зупинок попрямував у Врбетіце. На пропускному пункті він стверджував, що їде один. Співробітники компанії кажуть, це було незвично, оскільки той рідко оглядав склади і зазвичай його хтось супроводжував.
За даними ЗМІ, Бернатик пробув на складах близько трьох годин. Під час його візиту нікого зі співробітників не було, хоча компанія готувала на вивіз велику партію. А тим, хто працював неповний робочий день, дали «несподівану відпустку».
Журналісти підкреслюють, що незвична поведінка Бернатика привернула увагу правоохоронців. Вони зокрема розслідують, чи міг він допомогти російським агентам проникнути на склад. Разом з тим адвокат Бернатика заперечує, що глава Imex Group зустрічався з російськими агентами.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща та Словаччина. Згодом премʼєр Чехії закликав країни ЄС вислати щонайменше по одному російському дипломату.
- Журналісти-розслідувачі повідомили, що вибухи організував підрозділ 29155 ГРУ Росії, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Операцією керував генерал Андрій Аверʼянов, а серед виконавців були й отруйники Скрипалів у Великій Британії — Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Ця ж група причетна до двох спроб отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева, боєприпаси якого зберігалися на чеському складі.
- 14 травня Росія створила список «недружніх країн». До нього увійшли Чехія і США. МЗС Чехії назвало цей крок ескалацією конфлікту.