Чеські ЗМІ: За день до вибухів у Врбетіце орендатор складів був біля готелю, де зупинялися російські агенти ГРУ

Керівник компанії Imex Group, яка орендувала склади для боєприпасів у чеському Врбетіце, де стався вибух у 2014 році, — Петро Бернатик був у районі готелю, в якому зупинялися ймовірні співробітники Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії, а відразу після цього вирушив на сам склад.

Про це йдеться у розслідуванні «Чеського радіо» і видання Respekt.

Журналісти посилаються на дані телефону Бернатика, а також інформацію джерел, знайомих із ходом розслідування. За даними журналістів, ця інформація також обговорювалася на закритому засіданні парламентського комітету з питань безпеки.

У розслідуванні йдеться, що 15 жовтня 2014 року — за день до вибуху у Врбетіце — Бернатик виїхав зі своєї квартири в Остраві на службовій машині і вирушив у район, де розташований готель Corrado.

Саме у цьому готелі, за даними журналістів, у той час зупинялися російські агенти ГРУ Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга (псевдоніми — Олександр Петров і Руслан Боширов), яких підозрюють у причетності до вибухів.

За даними джерел видання, які знайомі з розслідуванням, Бернатик «провів там близько 40 хвилин». Водночас точної інформації, чому він там перебував, немає.

Після цього Бернатик без зупинок попрямував у Врбетіце. На пропускному пункті він стверджував, що їде один. Співробітники компанії кажуть, це було незвично, оскільки той рідко оглядав склади і зазвичай його хтось супроводжував.

За даними ЗМІ, Бернатик пробув на складах близько трьох годин. Під час його візиту нікого зі співробітників не було, хоча компанія готувала на вивіз велику партію. А тим, хто працював неповний робочий день, дали «несподівану відпустку».

Журналісти підкреслюють, що незвична поведінка Бернатика привернула увагу правоохоронців. Вони зокрема розслідують, чи міг він допомогти російським агентам проникнути на склад. Разом з тим адвокат Бернатика заперечує, що глава Imex Group зустрічався з російськими агентами.