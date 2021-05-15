Чехія відповіла на рішення Росії внести її до списку «недружніх країн»: Ще один крок до ескалації

Рішення Росії включити Чехію до переліку «недружніх країн» стало ще одним кроком до подальшої ескалації конфлікту між державами.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Чехії.
«Ще один крок до ескалації не тільки з Чехією, а й із Євросоюзом і його партнерами», — наголосили у зовнішньополітичному відомстві.
У міністерстві додали, що дії Росії повністю суперечать Віденській конвенції про дипломатичні відносини.
Крім того, зазначили у відомстві, крок уряду Росії не змінить рішення Чехії про скорочення кількості співробітників російського посольства у Празі. «На відміну від російського підходу, наш крок повністю відповідає міжнародному праву», — наголосили у чеському МЗС.
Глава Європейської ради Шарль Мішель відреагував на рішення Росії, теж назвавши його кроком до ескалації. Він висловив повну солідарність з Чехією та закликав Росію дотримуватися Віденської конвенції.
«Рішення російського уряду […] — черговий крок до ескалації і підрив дипломатичних відносин. Зусилля щодо внесення розбрату в ЄС марні», — наголосив Мішель у Twitter.
Зазначимо, крім Чехії до списку «недружніх країн» в Росії потрапили також Сполучені Штати, які раніше ввели проти Москви нові санкції і вислали з країни 10 російських дипломатів.
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце у 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, зокрема дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща та Словаччина. Згодом премʼєр Чехії закликав країни ЄС вислати щонайменше по одному російському дипломату.
- Журналісти-розслідувачі повідомили, що вибухи організував підрозділ 29155 ГРУ Росії, щоб зірвати поставки боєприпасів в Україну. Операцією керував генерал Андрій Аверʼянов, а серед виконавців були й отруйники Скрипалів у Великій Британії — Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга. Ця ж група причетна до двох спроб отруїти болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева, боєприпаси якого зберігалися на чеському складі.