Чехія відповіла на рішення Росії внести її до списку «недружніх країн»: Ще один крок до ескалації

Рішення Росії включити Чехію до переліку «недружніх країн» стало ще одним кроком до подальшої ескалації конфлікту між державами.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Чехії.

«Ще один крок до ескалації не тільки з Чехією, а й із Євросоюзом і його партнерами», — наголосили у зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві додали, що дії Росії повністю суперечать Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Крім того, зазначили у відомстві, крок уряду Росії не змінить рішення Чехії про скорочення кількості співробітників російського посольства у Празі. «На відміну від російського підходу, наш крок повністю відповідає міжнародному праву», — наголосили у чеському МЗС.