Чехия ответила на решение России внести ее в список «недружественных стран»: Еще один шаг к эскалации

Решение России включить Чехию в перечень «недружественных стран» стало еще одним шагом к дальнейшей эскалации конфликта между государствами.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чехии.
«Еще один шаг к эскалации не только с Чехией, но и с Евросоюзом и его партнерами», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.
В министерстве добавили, что действия России полностью противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях.
Кроме того, отметили в ведомстве, шаг правительства России не изменит решение Чехии о сокращении количества сотрудников российского посольства в Праге. «В отличие от российского подхода, наш шаг полностью соответствует международному праву», — отметили в чешском МИДе.
Глава Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на решение России, тоже назвав его шагом к эскалации. Он выразил полную солидарность с Чехией и призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию.
«Решение российского правительства [...] — очередной шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений. Усилия по внесению раздора в ЕС тщетны», — отметил Мишель в Twitter.
Отметим, кроме Чехии в список «недружественных стран» в России попали также Соединенные Штаты, которые ранее ввели против Москвы новые санкции и выслали из страны 10 российских дипломатов.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов под Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Словакия. Позже премьер Чехии призвал страны ЕС выслать как минимум по одному российскому дипломату.
- Журналисты-расследователи сообщили, что взрывы организовало подразделение 29155 ГРУ России, чтобы сорвать поставки боеприпасов в Украину. Операцией руководил генерал Андрей Аверьянов, а среди исполнителей были и отравители Скрипалей в Великобритании — Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эта же группа причастна к двум попыткам отравить болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, боеприпасы которого хранились на чешском складе.