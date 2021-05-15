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Чехия ответила на решение России внести ее в список «недружественных стран»: Еще один шаг к эскалации

Автор:
Виктория Мартынюк
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Решение России включить Чехию в перечень «недружественных стран» стало еще одним шагом к дальнейшей эскалации конфликта между государствами.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чехии.

«Еще один шаг к эскалации не только с Чехией, но и с Евросоюзом и его партнерами», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что действия России полностью противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Кроме того, отметили в ведомстве, шаг правительства России не изменит решение Чехии о сокращении количества сотрудников российского посольства в Праге. «В отличие от российского подхода, наш шаг полностью соответствует международному праву», — отметили в чешском МИДе.

Глава Европейского совета Шарль Мишель отреагировал на решение России, тоже назвав его шагом к эскалации. Он выразил полную солидарность с Чехией и призвал Россию соблюдать Венскую конвенцию.

«Решение российского правительства [...] — очередной шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений. Усилия по внесению раздора в ЕС тщетны», — отметил Мишель в Twitter.

Отметим, кроме Чехии в список «недружественных стран» в России попали также Соединенные Штаты, которые ранее ввели против Москвы новые санкции и выслали из страны 10 российских дипломатов.