Чехия ответила на решение России внести ее в список «недружественных стран»: Еще один шаг к эскалации

Решение России включить Чехию в перечень «недружественных стран» стало еще одним шагом к дальнейшей эскалации конфликта между государствами.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Чехии.

«Еще один шаг к эскалации не только с Чехией, но и с Евросоюзом и его партнерами», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве добавили, что действия России полностью противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Кроме того, отметили в ведомстве, шаг правительства России не изменит решение Чехии о сокращении количества сотрудников российского посольства в Праге. «В отличие от российского подхода, наш шаг полностью соответствует международному праву», — отметили в чешском МИДе.