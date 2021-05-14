Россия создала список «недружественных стран». В него попали два государства

Чехия и США вошли в список стран, совершающих «недружественные действия» в отношении России.
Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает «Медуза».
Отмечается, что создать перечень «недружественных» стран правительству в конце апреля поручил президент России Владимир Путин. Он ограничил дипломатические миссии таких стран в возможности нанимать сотрудников из России.
Согласно распоряжению, посольству Чехии разрешено принять на работу 19 человек, находящихся в России. Посольству США нельзя нанимать на работу никого из России.
- 21 апреля в обращении к Федеральному собранию президент Владимир Путин пожаловался на недружественное поведение других стран в отношении России и предупредил о недопустимости перехода «красной линии».
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов. В знак солидарности высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша, Словакия и другие государства.
- В России тем временем заявили, что начали формировать список «недружественных государств». В него точно попадут США, которые ранее ввели против Москвы новые санкции и высылают из страны 10 российских дипломатов.