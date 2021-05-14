Россия создала список «недружественных стран». В него попали два государства

Чехия и США вошли в список стран, совершающих «недружественные действия» в отношении России.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает «Медуза».

Отмечается, что создать перечень «недружественных» стран правительству в конце апреля поручил президент России Владимир Путин. Он ограничил дипломатические миссии таких стран в возможности нанимать сотрудников из России.

Согласно распоряжению, посольству Чехии разрешено принять на работу 19 человек, находящихся в России. Посольству США нельзя нанимать на работу никого из России.