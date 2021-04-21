«Придумали новый вид спорта — цеплять Россию». Путин пригрозил «асимметричным и жестким» ответом на провокации

Российский президент Владимир Путин пожаловался на недружественное поведение других стран в отношении России и предупредил о недопустимости перехода «красной линии».
Об этом он заявил во время ежегодного послания к Государственной Думе и Совету Федерации 21 апреля.
«Недружественные акции в отношении России не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. [Придумали] спорт какой-то, новый вид спорта, кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в высшей степени сдержанно, можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство», — подчеркнул он.
Также Путин заверил, что Россия хочет иметь «хорошие отношения со всеми участниками международного общения».
«Но видим, что происходит в реальной жизни. Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин», — добавил российский президент.
После этого он сравнил, вероятно, США и другие страны с персонажами рассказов писателя Редьярда Киплинга — тигром Шерханом и шакалом Табаки, использовав образ последнего во множественном числе.
«Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие табаки, подвывают, чтобы задобрить своего суверена», — сказал Путин.
Президент РФ также заверил, что не хочет «сжигать мосты» с миром.
«Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам планирует сжечь или даже подорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», — отметил он.
Отдельно Путин выразил надежду, что «никому не придет в голову» перейти «красную линию» в отношении России.
«А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — резюмировал российский президент.
- В начале марта Россия начала стягивать войска к границе с Украиной — в оккупированном Крыму и вдоль материковой части. Такого количества российских войск там не было с 2014 года.
- По данным главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, на границе с Украиной и в аннексированном Крыму находятся более 150 тысяч военных.
- Украинская разведка видит три сценария развития событий: демонстрация Россией силы, вторжение через Крым и захват южных областей, провокация на Донбассе и наступление.
- 15 апреля пять кораблей береговой охраны ФСБ России провоцировали три артиллерийских катера Украины. Инцидент произошел возле Керченского пролива — катера сопровождали коммерческие корабли. Россияне ушли после предупреждения о применении оружия.
- В тот же день стало известно, что РФ, прикрываясь военными учениями, с 24 апреля до 31 октября перекрывает Керченский пролив для военных и государственных кораблей других стран, кроме коммерческих судов. МИД Украины выразил протест и требует отменить решение. Запад осудил РФ за этот шаг.