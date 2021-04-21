«Придумали новый вид спорта — цеплять Россию». Путин пригрозил «асимметричным и жестким» ответом на провокации

Об этом он заявил во время ежегодного послания к Государственной Думе и Совету Федерации 21 апреля.

Российский президент Владимир Путин пожаловался на недружественное поведение других стран в отношении России и предупредил о недопустимости перехода «красной линии».

«Недружественные акции в отношении России не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода, цеплять Россию. [Придумали] спорт какой-то, новый вид спорта, кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в высшей степени сдержанно, можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство», — подчеркнул он.

Также Путин заверил, что Россия хочет иметь «хорошие отношения со всеми участниками международного общения».

«Но видим, что происходит в реальной жизни. Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин», — добавил российский президент.

После этого он сравнил, вероятно, США и другие страны с персонажами рассказов писателя Редьярда Киплинга — тигром Шерханом и шакалом Табаки, использовав образ последнего во множественном числе.

«Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие табаки, подвывают, чтобы задобрить своего суверена», — сказал Путин.

Президент РФ также заверил, что не хочет «сжигать мосты» с миром.

«Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам планирует сжечь или даже подорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», — отметил он.

Отдельно Путин выразил надежду, что «никому не придет в голову» перейти «красную линию» в отношении России.

«А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами», — резюмировал российский президент.