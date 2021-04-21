«Переходят все границы». Путин заявил о попытке госпереворота в Беларуси и вспомнил о Януковиче

Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию рассказал о «попытке государственного переворота» в Беларуси и «попытке убийства президента этой страны» Александра Лукашенко.
«В мире, к сожалению, все привыкли к практике политически мотивированных санкций в экономике, к грубым попыткам одних навязать свою волю другим. Сегодня подобная практика перерождается в нечто более опасное. Имею в виду недавние факты о попытках организации госпереворота в Беларуси и попытке убийства [самопровозглашенного] президента этой страны [Александра Лукашенко]», — заявил Путин.
Ему показалось «странным», почему такие «вопиющие действия» не осуждает Запад и все «делают вид», что ничего не происходит.
Можно как угодно относиться к [бывшему] президенту Украины Виктору Януковичу, которого также чуть не убили и отстранили от власти при помощи «государственного переворота». Можно иметь любую точку зрения относительно политики Лукашенко, но практика организации госпереворотов, политических убийств — это уже слишком, перешли все границы», — добавил Путин.
Напомним, что первым о якобы попытке госпереворота заявил 17 апреля сам Лукашенко: «Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы [...] Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье — и ни одного ответа. Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал».
США, реагируя на заявление Лукашенко, отметили, что не причастны к любому заговору с целью устранения Лукашенко. В то же время 19 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что во время второго телефонного разговора Путина и президента США Джо Байдена обсуждался вопрос о якобы «подготовке государственного переворота» в Беларуси. В то же время он отказался привести данные о якобы «причастности» США к якобы подготовке «покушения».
- В этом же обращении Путин пожаловался на недружественное поведение других стран в отношении России и предупредил о недопустимости перехода «красной линии».