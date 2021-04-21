«Переходят все границы». Путин заявил о попытке госпереворота в Беларуси и вспомнил о Януковиче

Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию рассказал о «попытке государственного переворота» в Беларуси и «попытке убийства президента этой страны» Александра Лукашенко.

«В мире, к сожалению, все привыкли к практике политически мотивированных санкций в экономике, к грубым попыткам одних навязать свою волю другим. Сегодня подобная практика перерождается в нечто более опасное. Имею в виду недавние факты о попытках организации госпереворота в Беларуси и попытке убийства [самопровозглашенного] президента этой страны [Александра Лукашенко]», — заявил Путин.

Ему показалось «странным», почему такие «вопиющие действия» не осуждает Запад и все «делают вид», что ничего не происходит.