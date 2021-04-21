Владимир Путин обратился к Федеральному собранию России. Он говорил о социальных выплатах — и совсем немного о США и Украине. Главные заявления

Сегодня в московском Манеже президент Владимир Путин зачитал ежегодное послание двум палатам российского парламента — Государственной Думе и Совету Федерации. Ни одно из (негативных) предсказаний не сбылось: он ничего не сказал о признании суверенитета «ДНР» и «ЛНР», взаимной высылке дипломатов в Европе или военной группировке на границе с Украиной. Его речь была, по сути, предвыборной: он пообещал помощь бизнесу, анонсировал несколько инфраструктурных проектов и целевых федеральных программ для матерей, школьников, пенсионеров. Послание Владимира Путина транслировали по трем федеральным каналам и на рекламных плоскостях во всех крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других. «Бабель» выписал ключевые тезисы его выступления.