Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів Росії. Він говорив про соціальні виплати — і зовсім небагато про США і Україну. Головні заяви

Сьогодні в московському Манежі президент Володимир Путін зачитав щорічне послання двом палатам російського парламенту — Державній Думі та Раді Федерації. Жоден з (негативних) прогнозів не справдився: він нічого не сказав про визнання суверенітету «ДНР» і «ЛНР», взаємну висилку дипломатів у Європі або військове угрупування на кордоні з Україною. Його промова була, по суті, передвиборчою: він пообіцяв допомогу бізнесу, анонсував кілька інфраструктурних проєктів та цільових федеральних програм для матерів, школярів, пенсіонерів. Послання Володимира Путіна транслювали на трьох федеральних каналах і на рекламних площинах в усіх великих містах Росії: Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську та інших. «Бабель» виписав ключові тези його виступу.