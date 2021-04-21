«Переходять усі межі». Путін заявив про спробу держперевороту у Білорусі і згадав про Януковича

Президент Росії Володимир Путін у зверненні до Федеральних зборів розповів про «спробу державного перевороту» в Білорусі та «спробу вбивства президента цієї країни» Олександра Лукашенка.

«У світі, на жаль, всі звикли до практики політично вмотивованих санкцій в економіці, до грубих спроб одних навʼязати свою волю іншим. На сьогодні подібна практика перенароджується у дещо більш небезпечне. Маю на увазі нещодавні факти, які оприлюднили, про спроби організації держперевороту у Білорусі й спроби вбивства [самопроголошеного] президента цієї країни [Олександра Лукашенка]», — заявив Путін.

Йому здалось «дивним», чому такі «кричущі дії» не засуджує Захід і «удає», що нічого не відбувається.