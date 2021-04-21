«Вигадали новий вид спорту — чіпляти Росію». Путін пригрозив «асиметричною і жорсткою» відповіддю на провокації

Про це він заявив під час щорічного послання до Державної Думи та Ради Федерації 21 квітня.

Російський президент Володимир Путін поскаржився на недружню поведінку інших країн щодо Росії та попередив про неприпустимість переходу «червоної лінії».

«Недружні акції щодо Росії не припиняються. У деяких країнах завели абсолютно непристойний звичай — з будь-якого приводу, а найчастіше взагалі без жодного приводу, чіпляти Росію. [Вигадали] спорт якийсь, новий вид спорту, хто голосніше щось скаже. Ми поводимося найвищою мірою стримано, можна сказати, скромно. Часто взагалі не відповідаємо не лише на недружні акції, але й на відверте хамство», — наголосив він.

Також Путін запевнив, що Росія хоче мати «добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування».

«Але бачимо, що відбувається в реальному житті. Чіпляють Росію то тут, то там без усяких причин», — додав російський президент.

Після цього він порівняв, ймовірно, США та інші країни з персонажами оповідань письменника Редьярда Кіплінга — тигром Шерханом та шакалом Табакі, використавши образ останнього у множині.

«Навколо Шерхана крутяться усякі дрібні табакі, підвивають, щоби задобрити свого суверена», — сказав Путін.

Президент РФ також запевнив, що не хоче «палити мости» зі світом.

«Але якщо хтось сприймає наші добрі наміри як байдужість чи слабкість і сам планує спалити чи навіть підірвати ці мости, має знати, що відповідь Росії буде асиметричною, швидкою і жорсткою. Організатори будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про вчинене так, як давно вже ні про що не шкодували», — зауважив він.

Окремо Путін висловив сподівання, що «нікому не прийде в голову» перейти «червону лінію» щодо Росії.

«А де вона буде проходити, це ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі», — резюмував російський президент.