Росія створила список «недружніх країн». До нього потрапили дві держави

Чехія і США увійшли до списку країн, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії.
Відповідне розпорядження уряду РФ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає «Медуза».
Зазначається, що створити перелік «недружніх» країн уряду в кінці квітня доручив президент Росії Володимир Путін. Він обмежив дипломатичні місії таких країн в можливості наймати співробітників з Росії.
Згідно з розпорядженням, посольству Чехії дозволено прийняти на роботу 19 осіб, які знаходяться в Росії. Посольству США не можна наймати на роботу нікого з Росії.
- 21 квітня в зверненні до Федеральних зборів президент Володимир Путін поскаржився на недружню поведінку інших країн щодо Росії і попередив про неприпустимість перетину «червоної лінії».
- 18 квітня уряд Чехії звинуватив російське ГРУ в організації вибуху на складі боєприпасів під Врбетіце в 2014 році. Після цього країна оголосила про висилку 70 осіб, в тому числі дипломатів. На знак солідарності висилати дипломатів РФ почали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина та інші держави.
- У Росії тим часом заявили, що почали формувати список «недружніх держав». До нього точно потраплять США, які раніше ввели проти Москви нові санкції і висилають з країни 10 російських дипломатів.