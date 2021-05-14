Росія створила список «недружніх країн». До нього потрапили дві держави

Чехія і США увійшли до списку країн, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії.

Відповідне розпорядження уряду РФ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає «Медуза».

Зазначається, що створити перелік «недружніх» країн уряду в кінці квітня доручив президент Росії Володимир Путін. Він обмежив дипломатичні місії таких країн в можливості наймати співробітників з Росії.

Згідно з розпорядженням, посольству Чехії дозволено прийняти на роботу 19 осіб, які знаходяться в Росії. Посольству США не можна наймати на роботу нікого з Росії.