Премьер Чехии призвал страны ЕС выслать как минимум по одному дипломату России из-за взрывов во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к руководству стран Евросоюза с призывом выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Чехией в деле о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Об этом он заявил журналистам на неформальном саммите президентов и премьеров стран ЕС в Португалии, сообщают České noviny.

Издание отмечает, что глава чешского правительства накануне обсудил этот вопрос с лидерами стран-членов ЕС.

По словам Бабиша, 7 апреля — в первый день саммита в Португалии — обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице. В дебатах, в частности, выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Но поскольку это неформальный саммит, то документальных выводов не делали. К более детальному обсуждению этого вопроса вернутся на саммите Совета Европы в конце мая.

«Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех [членов ЕС]. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата», — сказал Бабиш.

Отметим, ранее в знак солидарности с Чехией высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Словакия.