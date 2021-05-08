Премьер Чехии призвал страны ЕС выслать как минимум по одному дипломату России из-за взрывов во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к руководству стран Евросоюза с призывом выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату в знак солидарности с Чехией в деле о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.
Об этом он заявил журналистам на неформальном саммите президентов и премьеров стран ЕС в Португалии, сообщают České noviny.
Издание отмечает, что глава чешского правительства накануне обсудил этот вопрос с лидерами стран-членов ЕС.
По словам Бабиша, 7 апреля — в первый день саммита в Португалии — обсуждали вопрос о взрывах во Врбетице. В дебатах, в частности, выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Но поскольку это неформальный саммит, то документальных выводов не делали. К более детальному обсуждению этого вопроса вернутся на саммите Совета Европы в конце мая.
«Мы всегда должны понимать, что когда одно государство-член подвергается нападению, это фактически нападение на всех [членов ЕС]. Я попросил, чтобы они рассмотрели вопрос о высылке по крайней мере одного дипломата», — сказал Бабиш.
Отметим, ранее в знак солидарности с Чехией высылать дипломатов РФ начали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Словакия.
- 18 апреля правительство Чехии обвинило российское ГРУ в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого страна объявила о высылке 70 человек, в том числе дипломатов.
- Журналисты-расследователи сообщили, что взрывы организованы подразделением 29155 ГРУ России для срыва поставок боеприпасов в Украину. Операцией руководил генерал Андрей Аверьянов, а среди исполнителей — отравители Скрипалей в Великобритании Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Эта же группа причастна к двум попыткам отравления болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, боеприпасы которого хранились на чешском складе.