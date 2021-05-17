Чешские СМИ: За день до взрывов в Врбетице арендатор складов был возле гостиницы, где останавливались российские агенты ГРУ

Руководитель компании Imex Group, которая арендовала склады для боеприпасов в чешском Врбетице, где произошел взрыв в 2014 году, — Петр Бернатик был в районе отеля, в котором останавливались вероятные сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) России, а сразу после этого отправился на сам склад.

Об этом говорится в расследовании «Чешского радио» и издания Respekt.

Журналисты ссылаются на данные телефона Бернатика, а также информацию источников, знакомых с ходом расследования. По данным журналистов, эта информация также обсуждалась на закрытом заседании парламентского комитета по вопросам безопасности.

В расследовании говорится, что 15 октября 2014 года — за день до взрыва в Врбетице — Бернатик выехал из своей квартиры в Остраве на служебной машине и отправился в район, где находится отель Corrado.

Именно в этом отеле, по данным журналистов, в то время останавливались российские агенты ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига (псевдонимы — Александр Петров и Руслан Боширов), которых подозревают в причастности к взрывам.

По данным источников издания, знакомых с расследованием, Бернатик «провел там около 40 минут». В то же время точной информации, почему он там находился, нет.

После этого Бернатик без остановок направился во Врбетице. На пропускном пункте он утверждал, что едет один. Сотрудники компании говорят, это было необычно, так как тот редко осматривал склады и обычно его кто-то сопровождал.

По данным СМИ, Бернатик пробыл на складах около трех часов. Во время его визита никого из сотрудников не было, хотя компания готовила на вывоз большую партию. А тем, кто работал неполный рабочий день, дали «неожиданный отпуск».

Журналисты подчеркивают, что необычное поведение Бернатика привлекло внимание правоохранителей. Они в частности расследуют, мог ли он помочь российским агентам проникнуть на склад. Вместе с тем, адвокат Бернатика отрицает, что глава Imex Group встречался с российскими агентами.