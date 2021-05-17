Семен Семенченко прокоментував підозру в обстрілі будівлі каналу «112 Україна»: одним із доказів називають пост у Facebook

Колишній народний депутат Семен Семенченко, якого СБУ підозрює в організації обстрілу будівлі телеканалу «112 Україна» в червні 2019 року, прокоментував кримінальне провадження. Він заявив, що одним із доказів його провини, як зазначено у підозрі, є його публікація у Facebook.

Про це Семенченко заявив у коментарі «Українській правді».

Ексдепутат, коментуючи підозру, також згадав про нардепа «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука. Він зазначив, що той на відміну від нього залишається вдома, а не в СІЗО.

«112 канал» — канал країни-агресора, закритий завдяки санкціям РНБО на його власника Тараса Козака за фінансування тероризму. Тарас Козак наразі перебуває у бігах у Росії. Медведчука звинувачують за статтею «державна зрада» і переводять під домашній арешт (хоча стаття не передбачає домашнього арешту). Доказом моєї провини, зазначеної в підозрі, є моя публікація у FB (з вимогою до президента закрити телеканал NewsOne) і свідчення кримінального провокатора (того самого, який за кілометр від ветеранської бази закопав зброю, а потім викопав на камеру разом з СБУ). Висновок, Медведчук сміється над правосуддям, сидячи вдома, а Семенченко колекціонує звинувачення в одиночній камері», — сказав Семенченко.

Нагадаємо, у ніч проти 13 липня 2019 року в Києві обстріляли з гранатомета будівлю телеканалу «112 Україна». Інцидент стався о 03:00 за адресою вул. Дегтярівська, 21Г. Двоє осіб підʼїхали на автомобілі до телеканалу і відкрили вогонь з гранатомета, після чого зникли в невідомому напрямку. У стіні будівлі залишився отвір від пострілу. Частина вивіски з емблемою розлетілася тротуаром та проїжджою частиною. Поліція кваліфікувала подію як теракт.

14 травня 2021 року СБУ повідомила про підозру в організації обстрілу будівлі каналу Семену Семенченку.