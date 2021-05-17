Семен Семенченко прокомментировал подозрение в обстреле здания канала «112 Украина»: одним из доказательств называют пост в Facebook

Бывший народный депутат Семен Семенченко, которого СБУ подозревает в организации обстрела здания телеканала «112 Украина» в июне 2019 года, прокомментировал уголовное производство. Он заявил, что одним из доказательств его вины, как указано в подозрении, является его публикация в Facebook.

Об этом Семенченко заявил в комментарии «Украинской правде».

Экс-депутат, комментируя подозрение, также вспомнил о нардепе «Оппозиционной платформы — За жизнь» Викторе Медведчуке. Он отметил, что тот в отличие от него остается дома, а не в СИЗО.

«112 канал» — канал страны-агрессора, закрытый благодаря санкциям СНБО на его владельца Тараса Козака за финансирование терроризма. Тарас Козак сейчас находится в бегах в России. Медведчука обвиняют по статье «государственная измена» и переводят под домашний арест (хотя статья не предусматривает домашнего ареста). Доказательством моей вины, указанной в подозрении, есть моя публикация в FB (с требованием к президенту закрыть телеканал NewsOne) и свидетельство уголовного провокатора (того самого, который в километре от ветеранской базы закопал оружие, а затем выкопал на камеру вместе с СБУ). Вывод — Медведчук смеется над правосудием, сидя дома, а Семенченко коллекционирует обвинения в одиночной камере», — сказал Семенченко.

Напомним, что в ночь на 13 июля 2019 года в Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина». Инцидент произошел в 03:00 по адресу: ул. Дегтяревская, 21Г. Двое неизвестных подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета, после чего скрылись в неизвестном направлении. В стене здания осталось отверстие от выстрела. Часть вывески с эмблемой разлетелась по тротуару и проезжей части. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

14 мая 2021 года СБУ сообщила о подозрении в организации обстрела здания канала Семену Семенченко.