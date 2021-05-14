СБУ: Экс-нардеп Семен Семенченко организовал в 2019 году обстрел здания телеканала «112 Украина»

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему народному депутату Семену Семенченко в организации обстрела здания телеканала «112 Украина» в июне 2019 года.
Об этом говорится в заявлении СБУ.
Отмечается, что тогда Семенченко вместе с сообщником провели разведку местности вблизи здания телеканала — «они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения».
Также Семенченко якобы организовал передачу денег для покупки авто и других средств, необходимых для обстрела.
По первоначальному замыслу организатора исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки, затем припарковать его у здания телеканала и в определенное время взорвать. Но потом они решили обстрелять здание телеканала из противотанкового гранатомета. К преступлению Семенченко якобы привлек двух участников своего вооруженного формирования.
В СБУ подчеркнули, что все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду и что этот теракт Россия использовала в гибридной войне.
Напомним, что в ночь на 13 июля в Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина». Инцидент произошел в 03:00 по адресу: ул. Дегтяревская, 21Г. Двое неизвестных подъехали на автомобиле к телеканалу и открыли огонь из гранатомета, после чего скрылись в неизвестном направлении. В стене здания осталось отверстие от выстрела. Часть вывески с эмблемой разлетелась по тротуару и проезжей части. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
- Это не первое подозрение Семенченко. 24 марта 2021 года СБУ сообщила, что он и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам. Семенченко сейчас находится в СИЗО, а Шевченко вышел под залог.