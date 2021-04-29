Суд оставил экс-нардепа Семенченко под стражей

Печерский райсуд Киева оставил под стражей без альтернативы внесения залога экс-нардепа и командира добровольческого батальона «Донбасс» Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию «частной военной компании».

Об этом сообщил адвокат Владислав Добош в комментарии «Радио Свобода».

«Отказали защите в изменении меры пресечения. Эта статья предусматривает обязательную альтернативу, но альтернативу в виде залога суд не применяет и не смягчает в данное время, что, мы считаем, является признаком влияния на суд со стороны заинтересованных лиц», — заявил адвокат.

Он добавил, что указанное постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, 7 апреля Киевский апелляционный суд принял решение оставить под стражей Семенченко. Экс-нардеп заявил на суде, что не признает себя виновным. Он говорит, что СБУ и другие правоохранители изначально знали о его деятельности, которую следствие называет незаконной.