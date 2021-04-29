Суд оставил экс-нардепа Семенченко под стражей

Печерский райсуд Киева оставил под стражей без альтернативы внесения залога экс-нардепа и командира добровольческого батальона «Донбасс» Семена Семенченко, которого подозревают в причастности к созданию «частной военной компании».
Об этом сообщил адвокат Владислав Добош в комментарии «Радио Свобода».
«Отказали защите в изменении меры пресечения. Эта статья предусматривает обязательную альтернативу, но альтернативу в виде залога суд не применяет и не смягчает в данное время, что, мы считаем, является признаком влияния на суд со стороны заинтересованных лиц», — заявил адвокат.
Он добавил, что указанное постановление обжалованию не подлежит.
Напомним, 7 апреля Киевский апелляционный суд принял решение оставить под стражей Семенченко. Экс-нардеп заявил на суде, что не признает себя виновным. Он говорит, что СБУ и другие правоохранители изначально знали о его деятельности, которую следствие называет незаконной.
- 24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- Журналисты проекта «Слідство.Інфо» заявили, что частная военная компания, которую связывают с Семенченко, работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
- 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения в деле о создании «частной военной компании» — его отправили под арест на два месяца (до 24 мая) без возможности внесения залога.