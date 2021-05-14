Литва передасть Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Литва передасть Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

«Це невеликий крок від Литви», — додав міністр, але не уточнив, яку саме вакцину отримає Україна і коли. У Литві зараз використовують вакцини Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, а також Johnson & Johnson і Moderna.

Крім України. партії вакцин від Литви отримають Грузія (15 тисяч доз) і Молдова (11 тисяч). Ландсбергіс очікує, що до кампанії приєднаються і інші країни Євросоюзу.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував Литві від імені держави.