Литва передасть Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу

Литва передасть Україні 100 тисяч доз вакцини проти коронавірусу.
Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.
«Це невеликий крок від Литви», — додав міністр, але не уточнив, яку саме вакцину отримає Україна і коли. У Литві зараз використовують вакцини Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, а також Johnson & Johnson і Moderna.
Крім України. партії вакцин від Литви отримають Грузія (15 тисяч доз) і Молдова (11 тисяч). Ландсбергіс очікує, що до кампанії приєднаються і інші країни Євросоюзу.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував Литві від імені держави.
- В Україну вже доставили 1 млн 215 тисяч доз вакцини компанії Sinovac, 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі та 367 тисяч через COVAX. Також через цю програму надійшло 117 тисяч доз препарату Pfizer.
- До кінця травня очікується додатково 705 тисяч доз вакцин через COVAX. Приблизно 500 тисяч доз Pfizer за прямими контрактами мають прибути в Україну у травні-червні. Наступна партія AstraZeneca прибуде 24—25 травня.