Литва передаст Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

Литва передаст Украине 100 тысяч доз вакцины против коронавируса.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Это небольшой шаг от Литвы», — добавил министр, но не уточнил, какую именно вакцину получит Украина и когда. В Литве сейчас используют вакцины Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, а также Johnson & Johnson и Moderna.

Кроме Украины партии вакцин от Литвы получат Грузия (15 тысяч доз) и Молдова (11 тысяч). Ландсбергис ожидает, что к кампании присоединятся и другие страны Евросоюза.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Литву от имени государства.