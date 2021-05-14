Литва передаст Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

Литва передаст Украине 100 тысяч доз вакцины против коронавируса.
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Это небольшой шаг от Литвы», — добавил министр, но не уточнил, какую именно вакцину получит Украина и когда. В Литве сейчас используют вакцины Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, а также Johnson & Johnson и Moderna.
Кроме Украины партии вакцин от Литвы получат Грузия (15 тысяч доз) и Молдова (11 тысяч). Ландсбергис ожидает, что к кампании присоединятся и другие страны Евросоюза.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Литву от имени государства.
- В Украину уже доставили 1 215 000 доз вакцины компании Sinovac, 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки и 367 тысяч через COVAX. Также через эту программу поступило 117 тысяч доз препарата Pfizer.
- До конца мая ожидается дополнительно 705 тысяч доз вакцин через COVAX. Примерно 500 тысяч доз Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне. Следующая партия AstraZeneca прибудет 24—25 мая.